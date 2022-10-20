Утром в четверг, 20 октября, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о ситуации на фронте. Сообщается, что за сутки ВСУ отразили ряд атак противника: в Луганской области - на Белогоровку, в Донецкой - на Бахмут, Бахмутское, Кдещеевку, Красногоровку, Новомихайловку, Невельское, Опытное и Марьинку.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, россияне нанесли 11 ракетных и 28 авиаударов. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов - Бурштын в Ивано-Франковской области, Ладыжин в Винницкой и Зеленодольск в Днепропетровской. Во всех трёх находятся крупные электростанции.

Генштаб ВСУ сообщает о более десяти налетах "Шахидами" за сутки - половина из них с территории Беларуси.

Также в Россию прибыли иранские инструкторы, которые готовят российских операторов как для "Шахидов", так и для перспективных дронов "Араш-2", пишет Генштаб.

В сводке кратко упомянуто о наступлении ВСУ на юге, о котором вчера заявляли россияне. Сказано, что для сдерживания украинского контрнаступления противник обстреливал линию фронта.

Также есть угроза ударов по мирному населению Херсонской области со стороны РФ, сообщают в Генштабе.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.