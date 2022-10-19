Генштаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям РФ в Украине
Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 19 октября.
Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:
- Личный состав - 66 280 человек (+430 за сутки);
- Танки ‒ 2 554 (+6 единиц);
- Боевые бронированные машины ‒ 5 235 (+16);
- Артиллерийские системы – 1 637 (+15);
- РСЗО – 372;
- Средства ПВО ‒ 189 (+1);
- Самолеты - 269 (+1);
- Вертолеты – 242;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10);
- Крылатые ракеты ‒ 323 (+5);
- Корабли /катера ‒ 16;
- Автомобильная техника и автоцистерны – 3 999 (+14);
- Специальная техника ‒ 146 (+2).
Напомним, на днях в Минобороны Украины заявили, что соотношение потерь украинских и российских войск составляет 1 к 6,5.
Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.
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