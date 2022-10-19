Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 19 октября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано на странице в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

Личный состав - 66 280 человек (+430 за сутки);

Танки ‒ 2 554 (+6 единиц);

Боевые бронированные машины ‒ 5 235 (+16);

Артиллерийские системы – 1 637 (+15);

РСЗО – 372;

Средства ПВО ‒ 189 (+1);

Самолеты - 269 (+1);

Вертолеты – 242;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10);

Крылатые ракеты ‒ 323 (+5);

Корабли /катера ‒ 16;

Автомобильная техника и автоцистерны – 3 999 (+14);

Специальная техника ‒ 146 (+2).

Напомним, на днях в Минобороны Украины заявили, что соотношение потерь украинских и российских войск составляет 1 к 6,5.

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