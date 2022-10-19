В ночь с 18 на 19 октября Николаевской области уничтожено 12 российских дронов иранского производства "Shahed-136".

Об этом сообщает губернатор Николаевской области Виталий Ким со ссылкой на Службу по связям с общественностью воздушного командования "Юг"

Одиннадцать дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", еще один - военными Национальной гвардии Украины.

Ранее мы писали, что зенитчики ВСУ сбили дрон-камикадзе из пулемета в Николаевской области.

Также сообщалось, что накануне ВСУ сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.