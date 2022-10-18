Сегодня около 21.00 ПВО Воздушного командования "Центр" уничтожила восемь дронов-камикадзе иранского производства "Shahed-136".

Об этом сообщает Военное командование "Центр" в своем Телеграм-канале.

"Шесть этих беспилотников были сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК", - пишет ВК.

По данным командования, еще два "Shahed-136" сбили зенитчики Сухопутных войск.

Также около 15.00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря ПВО сбила две крылатые ракеты "Калибр".

Напомним, ранее мы писали, что сегодня войска РФ сегодня выпустили по Украине 42 дрона, 36 из них сбиты. Также мы рассказывали, что после сегодняшней атаки дронов МИД Украины назвал Иран соучастником преступлений России.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.