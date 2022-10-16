Соотношение потерь украинских и российских войск на данный момент составляет 1 к 6,5.

Такие цифры приводит у себя в Facebook заместитель министра обороны Украины Анны Маляр со ссылкой на командующего Оперативным командованием "Юг" генерала Андрея Ковальчука.

"По его словам, критическая черта соотношения потерь - 1 к 8, после которой армия противника будет психологически сыпаться", - пишет Маляр.

Напомним, Украина заявляет, что в ходе "спецоперации" погибли 65 тысяч российских военных. Таким образом, если опираться на данные Анны Маляр, потери ВСУ погибшими составляют около 10 тысяч человек.

В сентябре замминистра называла цифру в девять тысяч украинских потерь, уточнив, что в нее не включены те, кто погиб в Мариуполе.

В России называют ровно противоположные цифры. В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина потеряла погибшими сто тысяч человек, из них военные потери составляют 61 207 человек. А Россия потеряла 5 937 человек. То есть, судя по его данным, соотношение получается один к 10 "в пользу" РФ.

Между тем в Офисе генпрокурора сообщили, что за время войны погибли более 400 украинских детей.