Российские миллиардеры с начала 2022 года потеряли более 93 миллиардов долларов. Наибольшие потери у олигарха Виктора Вексельберга - 11,2 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в $7,24 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов потерял 9,78 млрд долларов, его состояние сократилось до 19,1 млрд долларов.

Акционер "Новатек" Геннадий Тимченко потерял 9,66 млрд долларов, его состояние составило $12,8 миллионов.

Состояние главы совета директоров НЛМК Владимира Лысина уменьшилось на 9,12 млрд долларов до $18,9 млрд (единственный из указанных выше россиян, кто до сих пор не под санкциями).

Олигарх Роман Абрамович потерял 8,26 млрд долларов, на 1 сентября 2022 года его состояние оценивается в 9,74 млрд долларов.

Однако некоторые россияне все же нарастили состояние. В частности, экс-член совета директоров Фосагро Андрей Гуриев (он находится не под санкциями - Ред.) увеличил состояние на 1,58 млрд долларов, до 9,48 млрд долларов.

Также выросло состояние гендиректора интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и акционера холдинга USM Андрея Скоча.

Всего в РФ насчитывается 27 долларовых миллиардеров.

Напомним, ранее мы писали, что Венгрия угрожала заблокировать продление санкций ЕС против РФ, требуя исключить из списка трех олигархов.

Также сообщалось, что российский олигарх Усманов подал в Европейский суд из-за санкций.