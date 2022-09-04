В американском городе Мемфис во время утренней пробежки похитили внучку миллиардера Джозефа Оргилла.

Об этом сообщает New York Post.

Элизу Флетчер затолкали в темный внедорожник, также полиция обнаружила ее разбитый телефон и бутылку с водой. Сам автомобиль вскоре нашли, но вместо пропавшей женщины в салоне застали подозреваемого — 38-летнего Клеоту Абстона. Его обвинили в похищении людей при особо отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик.

Семья похищенной назначила вознаграждение за информацию о ее возможном местонахождении в размере пятидесяти тысяч долларов.

Элиза Флетчер — наследница компании, основанной миллиардером Джозефом Оргиллом Orgill Inc. и занимающейся дистрибуцией и розничными услугами. Фирма обслуживает более 11 тысяч розничных хозяйственных и фермерских магазинов, а также дилеров пиломатериалов на территории США, Канады и еще пятидесяти стран. Годовой объем продаж - три миллиарда долларов.

Ранее мы также писали, как россияне похитили на российском блокпосту в городе Васильевка сына главы Запорожской районной государственной администрации Олега Буряка. Это случилось во время движения эвакуационной автоколонны, которая шла из Мелитополя в Запорожье еще 8 апреля.

Только в июле из российского плена освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка.