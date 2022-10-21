Украина потребовала от ООН, Евросоюза и других организаций отправить международную миссию наблюдателей на Каховскую ГЭС. Такое заявление было сделано на фоне сообщений о возможной подготовке россиянами подрыва дамбы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это может вызвать тысячи жертв и затопить десятки населенных пунктов.

"Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", - добавил премьер-министр Украины.

Напомним, по данным украинской разведки, россияне еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС, а сейчас они проводят работы по минированию шлюзов и опор.

Кроме того, накануне западные аналитики заявляли, что войска РФ готовятся отступать из Херсона и могут подорвать Каховскую дамбу.

Также мы писали, что сегодня, 21 октября, в СНБО рассказали о возможных последствиях подрыва россиянами Каховской дамбы.