В Сети появилось видео последствий обстрела города Бахмут в Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить панельный пятиэтажный жилой дом с полностью уничтоженной центральной секцией.

Напомним, в Минобороны Украины заявили о плане россиян захватить Бахмут до конца октября.

Ранее мы писали, что ночью с 20 на 21 октября россияне обстреляли многоэтажки и частные дома в Донецкой области. Погибли три человека.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

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