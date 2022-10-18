У российских войск есть план захватить город Бахмут Донецкой области до конца октября.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

По ее словам, вокруг Бахмута идет наступление россиян, и ВСУ делают все возможное, чтобы удержать противника на окраинах города.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в районе Бахмута (Донецкая область) город атакуют с севера полк "Ахмат", а с востока - "Вагнер" и мобилизованные. При этом, по словам советника Ермака, они идут "по трупам погибших", поскольку ВСУ там кладут "по роте в день".

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 16 октября заявил, что в районе Соледара и Бахмута идут "очень тяжелые бои".

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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