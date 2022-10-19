Российский бизнесмен, владелец компании "Конкорд" и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на захваченных территориях Украины возводятся фортификационные сооружения - так называемые "Линии Вагнера".

Об этом он написал 19 октября в телеграм-канале.

По словам бизнесмена, работы проводятся на границах Луганской и частично Донецкой народных республик, а также внутри них.

"На сегодняшний день "Линия Вагнера" активно возводится на границах Луганской и частично Донецкой областей, а также внутри них. Собственно говоря, в основной зоне ответственности ЧВК "Вагнер". Кроме этого, мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя... Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области. Несколько предприятий производит там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнер" обучают граждан, которые будут защищать границы области", - сказано в записи.

Ранее российские медиа опубликовали карту "Линии Вагнера". Она проходит не около нынешней линии фронта а, по сути, в глубоком тылу российских войск.

Между тем на Западе считают, что куратор "Вагнера" Пригожин пытается доказать Владимиру Путину превосходство своей ЧВК над силами Минобороны РФ.