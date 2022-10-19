Российские СМИ публикуют карту "линии Вагнера" - системы оборонительных сооружений, которые на Донбассе сейчас строит ЧВК "Вагнера".

Интересно, что она проходит не около нынешней линии фронта а, по сути, в глубоком тылу российских войск. Основная часть - по правому берегу Северского Донца. При том, что и левый берег реки (где находятся, например, Кременная, Рубежное Северодонецк, Сватово, Старобельск, Новоайдар и т.д.) сейчас контролируется РФ.

Означает ли такая конфигурация "линии Вагнера" то, что именно на этот рубеж собираются отступить российские войска для организации долгосрочной обороны - пока непонятно.

Как писала "Страна", по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россияне безуспешно контратакуют под Кременной. На Бахмут наступают полк "Ахмат" и ЧВК "Вагнер".

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия отразила атаки россиян на Донбассе и под Харьковом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.