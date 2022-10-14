Сотрудники ЧВК Вагнера и ФСБ запросили политическое убежище во Франции.

Об этом сообщил глава проекта "Гулагу.нет" Владимир Осечкин.

"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина (куратора ЧВК Вагнера - Ред.), вторая — сотрудница ФСБ", – рассказал Осечкин.

По его словам, сейчас они дают показания.

"В показаниях представлены и коррупционные схемы ФСБ, и истории создания ЧВК Вагнера как "филиала" ГРУ", – сообщил Осечкин.

Он добавил, что за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из России и попросить убежище. Они тоже дают показания.

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