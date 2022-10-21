Россияне обстреляли многоэтажки и частные дома в Донецкой области. Погибли три человека. Фото
Ночью с 20 на 21 октября в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидово до Лимана, а также от Селидово до Авдеевки.
Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.
По его словам, в Селидовской громаде пострадал Украинск - россияне попали в район многоэтажек.
На Горловском направлении в Бахмуте в результате удара по частному сектору 2 человека погибли, 1 ранен. Повреждены 7 домов.
На Лисичанском направлении россияне активно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской громаде. По меньшей мере, 1 человек погиб, еще 1 ранен.
Ранее Минобороны РФ рассказало о наступлении ВСУ на Лиманском и Херсонском направлениях.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска обстреливают Бахмут и Угледар.
Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.
Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.
Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.
После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.
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