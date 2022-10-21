Ночью с 20 на 21 октября в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидово до Лимана, а также от Селидово до Авдеевки.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

По его словам, в Селидовской громаде пострадал Украинск - россияне попали в район многоэтажек.

На Горловском направлении в Бахмуте в результате удара по частному сектору 2 человека погибли, 1 ранен. Повреждены 7 домов.

На Лисичанском направлении россияне активно обстреливали Торское и Заречное в Лиманской громаде. По меньшей мере, 1 человек погиб, еще 1 ранен.

Ранее Минобороны РФ рассказало о наступлении ВСУ на Лиманском и Херсонском направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска обстреливают Бахмут и Угледар.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.