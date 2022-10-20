В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 октября. Сообщается, что российская армия обстреливает Бахмут и Угледар, а украинская ПВО за день сбила 15 иранских дронов.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 20 авиаударов, до 10 обстрелов из РСЗО. Ударам подверглись до 20 населенных пунктов, в частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.

Совершен массированный удар с использованием иранских ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 БПЛА 15 – сбиты.

Беларусь и дальше поддерживает действия РФ против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА "Shahed-136". Поражен пункт управления противника, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов.

Ранее мы писали, что американский Институт изучения войны сообщил, что российские силы не оставляют попыток атаковать на северо-востоке Харьковской области, чтобы вернуть утраченные территории.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.