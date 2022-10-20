Российское командование может отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, но оставить на Правобережье мобилизованных удерживать оборону.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга 20 октября.

"Группировка войск противника может отойти с правобережной части Херсонской области на левобережную часть. Мы не исключаем это. Но не в полном составе отойдут, если будут это делать. Мы рассматриваем один из вариантов, что противник может отходить и при этом оставить мобилизованных, в первую очередь для выполнения задач сдерживания, прикрытия отхода своих войск, а наиболее боеспособные кадровые подразделения переместить заранее на левобережную Украину", – сказал Громов.

По его мнению, мобилизованные вряд ли способны противостоять ВСУ.

Между тем западные аналитики заявляют, что войска РФ готовятся отступать из Херсона и могут подорвать Каховскую дамбу.

"Страна" приводила три версии дальнейших действий РФ в Херсонской области.