Американский Институт изучения войны утром в четверг, 20 октября, опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы не оставляют попыток ограничено атаковать на северо-востоке Харьковской области, чтобы вернуть утраченные территории.

Об этом говорится в новой сводке на сайте Института.

Кроме того, сообщается, что на Донбассе российские и украинские силы продолжали наступление в районе Кременная - Сватово.

Что касается ситуации на юге, Институт пишет, что российские источники широко утверждали, что украинские войска провели очередную наступательную операцию на северо-западе Херсонской области.

В частности, Кирилл Стремусов заявил, что украинские войска перешли в наступление со стороны Новой Каменки. Другие российские источники также утверждали, что украинские войска начали наступление к югу от района Новая Каменка - Дудчаны и атаковали Суханово и Пятихатки. Институт изучения войны сообщает, что он не может проверить эти утверждения.

При этом в сводке отмечается, что украинские военные сохраняли оперативное молчание относительно конкретных наземных маневров украинских войск в Херсонской области 19 октября. Южное оперативное командование Украины сообщило, что украинские силы продолжают "активные боевые действия" и сосредоточены на "создании благоприятных условий для развития дальнейших наступлений".

Напомним, ранее новый командующий российской "спецоперацией" Сергей Суровикин, выступая с первым докладом о положении дел в зоне боевых действий, заявил, что ВСУ "не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ" на Купянском направлении.

Также мы сообщали, что по данным украинского Генштаба, россияне продолжают попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В течение суток войска РФ нанесли четыре ракетных и 11 авиаударов, совершили более десяти обстрелов из РСЗО. Массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА был нанесен по гражданской инфраструктуре в восьми областях.