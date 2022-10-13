Министр обороны Алексей Резников отшутился в ответ на вопрос о том, когда закончится война.

Видео публикует "Громадське".

"Уже говорят, что война будет длиться два года. Когда мы победим?", - задает вопрос журналистка на пресс-конференции.

"Я переодевался, после пробежки оставил карты Таро в номере. Не могу сказать вам когда", - ответил Резников.

Ранее глава украинской разведки озвучил свой прогноз, когда закончится война. По мнению Кирилла Буданова, завершения войны в Украине следует ждать после окончания зимы.

А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что война может закончиться через 3,5 месяца после взятия Донецка и Луганска.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.