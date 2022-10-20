Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет. Однако в этот раз РФ может напасть на западные области Украины.

Об этом он сказал на брифинге.

"Угроза возобновления Вооруженными силами России наступления на северном фронте растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", – сказал Громов.

Он отметил, что на территории Беларуси продолжаются мероприятия по развертыванию авиационных и других подразделений войск ВС РФ.

Кроме того, на территории Беларуси проводятся мероприятия для скрытой мобилизации. Также Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов.

По словам Громова, на аэродромах РБ стоят самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Кинжал".

Отметим, что накануне спутниковые снимки зафиксировали увеличение числа техники и войск РФ на границе Беларуси и Украины.

В Беларуси говорят, что авиация РФ осуществляет "плановое патрулирование границ Союзного государства".