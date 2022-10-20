Минобороны Беларуси заявляет, что российская авиация в эти минуты "осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства".

Тем временем именно с этими "плановыми полетами" многие телеграм-каналы связывают воздушную тревогу, которая звучала по всей Украине в течение последнего часа.

Украинские источники сообщали о взлете в Беларуси истребителей МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Ранее мы писали, что в Беларуси в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ.

Напомним, в Украине относительно этой активности есть две версии. Первая - готовится новое наступление на Киев. Вторая - идет попытка создать угрозу, чтобы оттянуть на белорусскую границу украинские войска с фронта.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.