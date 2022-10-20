Появились фото со спутника, которые свидетельствуют о том, что на военном аэродроме "Зябровка" (Беларусь) у границы с Украиной увеличилось число российской техники и войск.

Соответствующие снимки публикует белорусская редакция "Радио Свобода".

Издание пишет, что в течение последнего месяца военный аэродром "Зябровка" под Гомелем активно меняется. В последнее время туда прибыло много российской техники и военных.

"Российская военная техника и живая сила прибыли в Зябровку полторы недели назад. Россияне остаются там с весны, но в ограниченном количестве. Доступ к Зябровке по-прежнему закрыт. Как стояли, так и стоят российские войска, но сейчас больше техники и людей", - пишет издание.

Также СМИ публикует ряд спутниковых фото, которые об этом свидетельствуют.

Так выглядел военный аэродром "Зябровка" 24 августа текущего года:

А так он выглядел 16 октября:

На снимках видно, что в северной части аэродрома строятся песчаные насыпи. По данным издания, песок берут прямо из карьеров на аэродроме.

По данным издания, подобные сооружения в виде курганов можно увидеть, в частности, в воинской части 1146-го зенитно-ракетного полка, которая выполняет задачи по охране Остравецкой АЭС. На насыпях там установили радиолокационные станции, которые используются для идентификации целей и наведения ракет.

Вместе с тем, на этом спутниковом снимке, также сделанном 16 октября, видно, что на территории аэродрома "Зябровка" увеличилось количество военных грузовиков, расширилась территория военного городка, заметно увеличилось наличие зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Также там видно поезд, который прибыл с горючим.

Напомним, 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными, которые, как заявлял Лукашенко, должны войти в региональную группировку войск.

Вместе с тем, Арестович рассказал, когда вероятно повторное нападение на Киев с территории Беларуси.