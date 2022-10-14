В пятницу, 14 октября, "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском Донецкой области. В сети появились фото прибытия в город поезда "Интерсити" из Киева.

Снимки публикуют местные паблики.

Это первый поезд, который прибыл на станцию Краматорск после обстрела вокзала 8 апреля.

Также на вокзале Краматорска появился камень в память жертв апрельского обстрела. На нем написано, что на этом месте будет установлен мемориал.

Ранее "Страна" рассказывала, что поезд в Краматорск будет курсировать каждый день. Он отправляется из Киева в 06:52, а прибывает в Краматорск в 14:03.

Мы также сообщали о ракетном ударе по вокзалу Краматорска 8 апреля, в результате которого погибли десятки людей.

Между тем война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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