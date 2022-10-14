Впервые после полугодового перерыва Укрзализныця запустила поезд Киев-Краматорск. Расписание

В пятницу, 14 октября, возобновили железнодорожное сообщение между Киевом и Краматорском Донецкой области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и Укрзализныця.

Тимошенко рассказал, что поезд запустили "впервые после полугодового перерыва".

По данным Укрзализныци, курсировать поезд будет каждый день. Отправление из Киева в 06:52, прибытие в Краматорск - в 14:03.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 (прибытие в Киев в 21:13).

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Напомним, Укрзализныця запустила рельсовый автобус между Харьковом и Балаклеей.

Кроме того, сообщалось, что у "Укрзализныци" появилось мобильное приложение.

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