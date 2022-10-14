Впервые после полугодового перерыва Укрзализныця запустила поезд Киев-Краматорск. Расписание
В пятницу, 14 октября, возобновили железнодорожное сообщение между Киевом и Краматорском Донецкой области.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и Укрзализныця.
Тимошенко рассказал, что поезд запустили "впервые после полугодового перерыва".
По данным Укрзализныци, курсировать поезд будет каждый день. Отправление из Киева в 06:52, прибытие в Краматорск - в 14:03.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 (прибытие в Киев в 21:13).
Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.
Напомним, Укрзализныця запустила рельсовый автобус между Харьковом и Балаклеей.
Кроме того, сообщалось, что у "Укрзализныци" появилось мобильное приложение.
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