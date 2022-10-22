Заместитель Генерального секретаря ООН Розмари Дикарло сделала доклад в Совете Безопасности о крайне тяжелой ситуации в Украине, сложившейся после серии ракетных обстрелов и атак дронами на города страны.

"Утром 10 октября российские вооруженные силы запустили ракеты и беспилотники, в результате чего погибло не менее 20 мирных жителей и более 100 получили ранения, в том числе в Киеве, Днепре и Запорожье. Были повреждены многие гражданские объекты – в том числе десятки жилых домов и важная гражданская инфраструктура", – сказала Розмари Дикарло. С 10 по 18 октября в результате ракетных обстрелов и атак беспилотниками не менее 38 мирных жителей Украины были убиты, и не менее 117 получили ранения.

Заместитель Генсека ООН выразила опасение, что в результате обстрелов этих важных объектов инфраструктуры миллионы жителей окажутся в опасных для жизни условиях, особенно в период зимы. Она напомнила, что согласно международному гуманитарному праву, нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры запрещены. Она добавила, что нападения на военные объекты также наносят вред гражданскому населению.

Она также привлекла внимание к выводам, который содержит доклад Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, представленный на этой неделе Генассамблее. По мнению Комиссии, безжалостное применение оружия взрывного действия с широким радиусом поражения в населенных пунктах обернулось гибелью и ранениями десятков мирных жителей и привело к опустошению кварталов и окрестностей.

Помимо того, Германия, Франция, Великобритания и США вчера призвали ООН провести расследование предполагаемого использования Россией иранских беспилотников в войне против Украины. В совместном письме генсеку ООН они выразили "глубокую озабоченность передачей иранских дронов России", которая "использует эти БПЛА для атак на гражданскую инфраструктуру и города в Украине, что приводит к гибели ни в чем не повинных мирных жителей".

В ответ Россия назвала такое расследование нарушением устава ООН. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ситуацию "вопиющей" и пригрозил, что если эксперты все же займутся расследованием предполагаемых поставок иранских дронов в Россию, последняя "может пересмотреть весь комплекс своих отношений с Секретариатом ООН".

Как писала "Страна", решение ЕС о введении санкций против Ирана за поставку РФ дронов опубликовано и вступило в силу.

Напомним, что накануне стало известно, что Канада ввела новые санкции против Ирана за нарушение прав человека и "дестабилизацию регионального мира и безопасности".

Кроме того, пообещали ввести санкции в отношении Ирана США. Вашингтон говорит, что у них есть многочисленные доказательства передачи иранских дронов, которые они продемонстрировали на заседании Совбеза ООН.

Однако Иран и Россия продолжают отрицать передачу беспилотников.