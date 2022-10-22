Украина подверглась массированной ракетной атаке в субботу, 22 октября. За сутки зафиксировано 4 погибших и 19 раненых людей, 14 гражданских госпитализированы с ранениями в Харьковской области.

Как пишет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в Донецкой области 3 погибших, 10 раненых; в

Запорожской области - 1 погибший, 2 раненых, в Одесской области - 2 раненых, в Харьковской области – 5 раненых по состоянию на 9 утра 22 октября.

По уточненным данным, в результате вражеских ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по Харькову в пятницу, пострадали 11 человек. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара, предположительно из ЗРК С-300, по объекту промышленной инфраструктуры в Харькове примерно в 8:05 и в 10:15. В результате этих двух ударов, по уточненным данным, ранения в общей сложности получили 11 человек. 1 из раненых в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как среднее", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Кроме того, в течение суток оккупанты обстреливали Волчанск, Двуречную и другие населенные пункты в Харьковском, Чугуевском, Богодуховском и Купянском районах области.

"Повреждены частные дома, произошли пожары. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализированы 45-летний мужчина в Богодуховском районе, 54-летняя женщина в Купянском и 56-летний мужчина в Харьковском районе", - написал Синегубов.

Напомним, с утра в некоторых регионах после обстрелов начал пропадать свет, жителей призвали готовиться к аварийным отключениям.

По предварительным данным НЭК "Укрэнерго", масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. "Укрэнерго" вынужденно применяет ограничения энергоснабжения в ряде 10 областях и Киеве.

"Укрзализныця" сообщает о задержках поездов в результате обстрелов и обесточивания.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.