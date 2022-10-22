Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ограничила потребление электроэнергии в Киеве и 10 областях.

В частности, применено ограничение энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

В сообщении говорится, что 22 октября войска РФ совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

"Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Ремонтные бригады НЭК "Укрэнерго" приступят к восстановлению как только спасатели ГосЧС ликвидируют последствия ракетных взрывов", - сообщают в "Укрэнерго".

Отмечается, что ограничения потребителей необходимы, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными атаками РФ.

Напомним, "Укрзализныця" также сообщает о задержках поездов в результате обстрелов и обесточивания.

В докладе Совбеза ООН сообщается, что из-за ракетных обстрелов и атак на украинские города беспилотниками миллионам грозит опасность.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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