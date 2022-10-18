Мэр Белгород-Днестровского Одесской области Виталий Граждан опубликовал видео, на котором он лежит на полу под столом, а рядом стоят сотрудники СБУ. Граждан заявил, что они его избили прямо в кабинете.

По словам градоначальника, его скрутили, повалили на пол и били ногами по лицу. Им якобы показалось, что он пытался вытащить гранату.

"Сегодня в отношении меня были совершены преступления сотрудниками СБУ и прокуратуры! Правоохранители запрещали снимать преступления, которые они совершали, у нас есть некоторые кадры, мы будем их обнародовать. После проведения обыска сотрудники спецподразделения СБУ вместо того, чтобы поехать работать дальше по своим делам, превысили свои служебные полномочия, незаконно лишили меня и моих адвокатов свободы, запретив выход из рабочего кабинета, применили насилие, спецсредства (наручники), нанеся телесные повреждения, осуществили задержание, унижая честь и достоинство как должностного лица и человека, запретили вставать или сидеть, силой поместили меня под стол", - написал мэр в Фейсбуке.

По его словам, особенно циничным выглядели такие действия, как чтение прокурором статьи 28 Конституции Украины: "Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению".

"Во время войны так называемые правоохранительные органы страны относятся к своим гражданам хуже, чем к военнопленным", - заявил городской глава.

Граждану объявили о подозрении по статье "нарушение законов и обычаев войны". В СБУ пока не комментировали произошедшее.

Ранее "Страна" писала, что СБУ задержала за "распространение кремлевской пропаганды" эксперта по энергетике Дмитрия Марунича.

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