Служба безопасности Украины сообщила детали расследования дела об уничтожении российскими военными самолета "Мрия". Она выясняет, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для его сохранения АН-225.

Об этом сообщает СБУ в телеграм-канале.

По данным СБУ, следствие установило, что должностные лица, несмотря на предупреждения госорганов, не приняли надлежащих мер по сохранению самолета.

Также отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома. Все это привело к уничтожению АН-225 и нескольких самолетов.

Кроме того, бывший гендиректор ГП обвиняется на организации незаконной переправки за границу украинцев призывного возраста.

По данным следствия, в марте этого года чиновник подал в Госпогранслужбу список сотрудников, выезжающих за границу для техобслуживания самолетов. Но в состав командировки он включил посторонних лиц. Среди них – его близкий родственник.

Таким образом, уклоняющие смогли пересечь границу под видом специалистов-авиастроителей.

По этому факту экс-директору уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, самый большой в мире самолет - "Мрия" сгорел во время наступления на Киев на аэродроме "Антонов" в Гостомеле, который был основной базой высадки российского десанта. Там шли ожесточенные бои.

Также мы писали, что в сети появилось видео отправки из аэропорта в Гостомеле останков уничтоженного самолета. ГП "Антонов" опровергло эту информацию.

Кроме того, сообщалось, что бывший капитан уничтоженного в Гостомеле самолета Дмитрий Антонов заявил, что Ан-225 можно было спасти, если бы руководство согласилось бы эвакуировать его. В "Антонове" в ответ ему сказали, что "информация о косвенных причинах уничтожения самолета АН-225 "Мрия" базируется исключительно на личных мнениях и оценочных суждениях командира".

Ранее сообщалось, что восстановить "Мрию" невозможно.