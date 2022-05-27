ГП "Антонов" опровергло информацию об утилизации остатков самолета "Мрия".

Об этом предприятие сообщает в Facebook.

"В сети широко распространяется ложная информация о "вывозе из аэропорта "Киев-Антонов-2" агрегатов самолета Ан-225 "Мрия" с целью их дальнейшей утилизации".

Отмечаем, что ГП "Антонов" тесно сотрудничает с правоохранительными, следственными органами Украины в направлении сбора доказательств преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Видео, послужившее основанием для распространения указанной недостоверной информации, было снято "пиратским" способом и распространено без согласования с ГП "Антонов" и соответствующими государственными органами", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во время наступления на Киев аэродром "Антонов" был основной базой высадки российского десанта. Там шли ожесточенные бои, в результате которых сгорел самый большой в мире самолет - "Мрия".

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский объявил о планах собрать второй самолет "Мрия". По словам президента, новый самолёт будет стоить около 800 млн долларов.