CNN показало спутниковые снимки "линии Вагнера" в районе Горского Луганской области. Укрепление тянется на два километра и состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, не дадут украинской технике и танкам двигаться на восток. За противотанковыми укреплениями находится большая траншея.

Дополнительные спутниковые снимки Европейского космического агентства показывают, что рытье траншеи велось в два этапа: первая часть была выкопана 25 сентября; второй участок траншеи был вырыт где-то между 30 сентября и 5 октября.

По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, на захваченных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях возводятся фортификационные сооружения - так называемые "Линии Вагнера".

Российские СМИ также публиковали фото "линии Вагнера", которая проходит не около нынешней линии фронта а, по сути, в глубоком тылу российских войск. Основная часть - по правому берегу Северского Донца. При том, что и левый берег реки (где находятся, например, Кременная, Рубежное Северодонецк, Сватово, Старобельск, Новоайдар и т.д.) сейчас контролируется РФ.

Как писала "Страна", по словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, россияне безуспешно контратакуют под Кременной. На Бахмут наступают полк "Ахмат" и ЧВК "Вагнер".

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.