В Луцке тремя ракетами Х-101 выведен из строя объект энергетики, признает мэр города Игорь Полищук. Он называет этот объект "фактически уничтоженным".

"Повреждения объекта энергетики, по которому было совершено попадание, критические... На данный момент его восстановление невозможно", - пишет Полищук.

Утром Полищук сообщал, что после "прилётов" в объект энергетики в части города отсутствует свет и призвал горожан запастись водой.

Напомним, российские ракеты "Калибр" поразили 4 объекта критической инфраструктуры юга Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после ракетных ударов РФ призвал Запад не медлить с поставками ПВО для Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.