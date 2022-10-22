Глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Суббота в Украине началась шквалом российских ракет, направленных на объекты критической гражданской инфраструктуры. Часть из них мы перехватили, другие поразили цели. Противовоздушная оборона спасает жизни. Не должно быть ни одной минуты промедления в столицах с принятием решения о системах противовоздушной обороны для Украины", - сообщил Кулеба.

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на украинских военных и политиков, писала, что у Украины на сегодня недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия всей страны, а к существующим системам уже заканчиваются ракеты.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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