У Украины на сегодня недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия всей страны. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на украинских военных и политиков.

Газета приводит слова капитана Вооруженных сил Украины Владимира Климина, который заявлял, что обход украинской ПВО удается за счет разведданных и информации о ландшафте.

WP пишет, что большинство систем противовоздушной обороны - это советское производство, то есть им уже как минимум 30 лет.

"Сейчас наша ПВО - это буквально парень со "Стингером", - цитирует издание исполнительного директора Центра противодействия коррупции в Украине Дарью Каленюк.

Газета также сообщила, что на устарелость украинской противовоздушной системы пожаловался и начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, по данным издания, находится за границей и учится управлять NASAMS.

"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. Также у нас заканчиваются ракеты", - признался Смажный.

Обозреватели газеты подчеркивают, что Украина нуждается в ПВО западного производства, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия.

По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украина получит от США первые ракетные комплексы NASAMS уже в октябре.

Украина также направила Израилю официальный запрос на покупку систем ПВО и ПРО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

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