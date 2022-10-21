У Украины недостаточно систем ПВО для прикрытия всей страны - Washington Post
У Украины на сегодня недостаточно систем противовоздушной обороны для прикрытия всей страны. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на украинских военных и политиков.
Газета приводит слова капитана Вооруженных сил Украины Владимира Климина, который заявлял, что обход украинской ПВО удается за счет разведданных и информации о ландшафте.
WP пишет, что большинство систем противовоздушной обороны - это советское производство, то есть им уже как минимум 30 лет.
"Сейчас наша ПВО - это буквально парень со "Стингером", - цитирует издание исполнительного директора Центра противодействия коррупции в Украине Дарью Каленюк.
Газета также сообщила, что на устарелость украинской противовоздушной системы пожаловался и начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный, который, по данным издания, находится за границей и учится управлять NASAMS.
"Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что совсем скоро они перестанут справляться с целями. Также у нас заканчиваются ракеты", - признался Смажный.
Обозреватели газеты подчеркивают, что Украина нуждается в ПВО западного производства, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия.
По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Украина получит от США первые ракетные комплексы NASAMS уже в октябре.
Украина также направила Израилю официальный запрос на покупку систем ПВО и ПРО.
Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.
Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.
Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.
После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.