Украина направила Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, в том числе новейших лазерных систем Iron Beam.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо, направленном украинским посольством в МИД Израиля.

Речь идет также о зенитно-ракетных системах Barak-8, зенитно-ракетных комплексах Patriot, системах противоракетной обороны Iron Dome, а также системах "Праща Давида" и "Хец".

Украинское правительство также запрашивает подготовку в Израиле для операторов ВСУ.

Ранее Израиль уже ответил отказом на просьбу Украины о поставках систем ПВО и прочих вооружений.

Напомним, на фоне поставок иранских вооружений России министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай написал в Twitter, что "больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте".

Но позже в МИД Израиля сообщили, что эти слова министра по делам диаспоры являются его личным мнением и никак не отображают официальную позицию Израиля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.