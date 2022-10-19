Израиль официально ответил отказом на просьбу Украины о поставках систем ПВО и прочих вооружений. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире израильской радиостанции Kol Chai.

"Я - министр обороны, и я отвечаю за экспорт израильского оружия. Я хочу четко заявить, что мы не будем продавать оружие Украине", - заявил Ганц.

Напомним, сегодня бывший премьер-министр Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что любое израильское оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана.

Напомним, на фоне поставок иранских вооружений России министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай написал в Twitter, что "больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте".

Но позже в МИД Израиля сообщили, что эти слова министра по делам диаспоры являются его личным мнением и никак не отображают официальную позицию Израиля.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Израилю "разрушением" отношений с РФ в случае оказания военной помощи Украине.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.