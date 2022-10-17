Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления Израиля о необходимости поставок вооружений Украине.

Об этом он написал в телеграм-канале.

Медведев назвал это "очень опрометчивым шагом", который приведёт к разрушению "всех межгосударственных отношений" между РФ и Израилем.

Напомним, вчера в Израиле начали реагировать на слухи о поставках иранских ракет в Россию.

Министр по делам диаспоры Нахман Шай предложил своему правительству начать оказывать военную помощь Украине - сравнимую с помощью от США или НАТО и заявил, что "больше нет никаких сомнений, какую сторону должен выбрать Израиль в этом кровавом конфликте".

При этом, по данным New York Times, Израиль уже предоставляет Украине данные своей разведки по иранским беспилотникам, которые применяет РФ.

Также сообщалось, что Израиль и США передадут Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.

Война в Украине продолжается уже 236-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 17 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 235-го дня войны с РФ. Генштаб сообщил, что ВСУ снова отразили атаки противника под Лиманом и Бахмутом. В Беларуси заявили, что в составе совместной региональной группировки войск будет находиться чуть менее 9 тысяч военнослужащих РФ. МИД Китая и Египта призвали своих граждан покинуть Украину ради безопасности. А в The Washington Times сообщили, что Иран, возможно, будет обеспечивать Россию баллистическими ракетами.

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