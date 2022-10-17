Бывший президент США Дональд Трамп назвал американских евреев "неблагодарными" и заявил, что "легко мог бы стать премьер-министром Израиля, если бы захотел".

Об этом Трамп написал в созданном его собственной компанией приложении для соцсетей Truth Social. Скриншот поста политика быстро распространился пользователями в Twitter, где аккаунт экс-президента США ранее был забанен.

Экс-президент заявил, что еврейская община США недостаточно ценит его – в отличие от евреев, живущих в Израиле.

"Ни один президент не сделал для Израиля больше, чем я. Несколько удивительно, однако, что наши замечательные евангелисты гораздо больше ценят это, чем люди иудейской веры, особенно те, кто живет в США", - говорится в сообщении.

Трамп добавил, что в Израиле у него - "самый высокий рейтинг одобрения в мире" и что он "легко мог бы стать" премьер-министром Израиля, если бы захотел.

Политик заявил, что американские евреи "должны оценить то, что у них есть в Израиле, пока не стало слишком поздно".

Некоторые журналисты сочли эти заявления антисемитскими.

"Тут не нужно много вычитывать между строк. У Трампа нет представления об американских евреях как об общине, которая живет и процветает здесь, с идентичностью и интересами, отличными от интересов Государства Израиль", - написал американский политический журналист Мэттью Иглесиас.

Другие отметили, что этот пост Трамп опубликовал вскоре после того как его известный сторонник, музыкант Канье Уэст, несколько раз за последние недели отметился антисемитскими высказываниями.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп призвал Украину и РФ к переговорам, чтобы избежать Третьей мировой войны.

Также "Страна" рассказывала, что в конце сентября Трамп выразил желание возглавить переговорный процесс между Россией и Украиной. Он заявил, что России и Украине нужно заключить мирный договор и он лично готов этому содействовать, поговорив с президентом РФ Владимиром Путиным.