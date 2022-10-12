Власти Мюнхена могут отменить запланированный на 21 мая 2023 года концерт одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса из-за его позиции по Украине и Израилю.

Об этом сообщила газета Suddeutsche Zeitung.

По информации издания, городские власти выразили недовольство намерением провести концерт Уотерса в зале Olympiahalle в Мюнхене в следующем году - там же, где музыкант уже выступал в 2018 году.

Глава Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгль заявила, что "Уотерс снова и снова играет на клавиатуре антисемитских стереотипов, в том числе и в контексте своих концертов".

Она также утверждала, что музыкант распространяет теории заговора о ситуации на Украине, поэтому концерт Уотерса, по ее словам, не должен состояться.

Напомним, это не первая скандальная ситуация, связанная с антиукраинской позицией Уотерса, подтверждающейся его публичными высказываниями.

Ранее вокалиста Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу данных "Миротворца". Также, в конце августа, мы рассказывали о новом скандальном заявлении экс-участника группы Pink Floyd. Тогда Роджер Уотерс сказал, что считает Севастополь российским городом.

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