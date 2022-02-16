15 февраля Верховная Рада Украины приняла второй закон о противодействии антисемитизму. Он вводит уголовную ответственность и многотысячные штрафы за проявления антисемитизма.

Законы приняли на фоне отчетов о том, что уровень нетерпимости в Украине не снижается и вандалы регулярно оскверняют Ханукии и мемориалы.

Разбирались, какая ответственность теперь грозит за антисемитизм в Украине.

Штрафы и уголовное наказание. О чем говорится в законах

В Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта о противодействии антисемитизму 5109 и 5110. Его инициаторы - порядка 50 нардепов

Законопроект 5109 приняли в прошлом году. В нем дается юридическое понятие антисемитизма ("определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним") и перечисляются его признаки. Среди них:

отрицание Холокоста,

оправдание убийств лиц еврейского происхождения,

публичное приписывание им коллективной ответственности за мнимые преступления,

использование символов и изображений антисемитского содержания,

повреждение религиозных или культовых сооружений по мотивам антисемитизма,

призывы к антисемитизму.

Также было прописано, что лица, виновные в антисемитизме, несут гражданско-правовую и

уголовную ответственность по закону, а пострадавшие имеют право на возмещение материального и морального вреда.

Законопроект 5110 приняли 15 февраля. Он вводит уже конкретные механизмы наказания за антисемитизм в Украине.

Закон вносит правку в действующую статью 161 УК Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков").

К перечню деяний, за которые предусмотрена ответственность, внесли и проявление антисемитизма.

Наказание в ст. 161 УК Украины предусмотрены следующие:

Умышленное проявление антисемитизма - штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400 до 8 500 грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет (то есть без заключения в тюрьму), или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Те же действия, но с насилием, угрозами, обманом или совершенные должностными лицами будут наказываться жестче - штрафом от 8 500 до 17 000 грн или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Проявления антисемитизма, совершенные организованной группой лиц или повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Законопроект вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Что с антисемитизимом в Украине

В украинском законодательстве до недавнего времени отсутствовало четкое определение понятия "антисемитизм", которое бы позволяло классифицировать преступления, совершенные на его основе, что фактически приводило к безнаказанности правонарушений на этой почве.

Тем более что в Украине много объектов паломничества евреев. Это такие города как Умань, Гадяч, Белз, Меджибож, Садгора, посещение которых часто сопровождается вспышками антисемитизма.

По данным Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ), уровень антисемитизма в стране остается без изменений. Только за 2021 год зафиксировали 52 случая антисемитизма, что на 3 случая больше, чем за 2020 год.

Правда, в это число не входят проявления антисемитизма в соцсетях. То есть по факту проблем гораздо больше.

В представленном графике продемонстрирована динамика уровня антисемитизма в Украине с 2019 по 2021 год

А вот график, который показывает динамику количества случаев антисемитизма в Украине за 2021 год по месяцам.

В отчетах ОЕОУ описаны все случаи антисемитизма за последний год, однако наибольший рост актов антисемитского вандализма пришелся на момент празднования Хануки, когда в Украине пострадало 6 Ханукий и мемориал в Лисичанске.

За инциденты в Днепре и Ужгороде мужчинам, которые повалили Ханукию, присудили по году условно. Напомним, 29 ноября 2021 года 5 молодых людей повалили и разломали ханукальный подсвечник, установленный на одной из центральных площадей Днепра.

Полицейские задержали нарушителей в возрасте от 17 до 20 лет. Преступление квалифицировали по факту "хулиганства". При этом одного человека из этой компании суд признал виновным по другой статье - а именно, ч. 1 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений) и приговорил к одному году лишения свободы с испытательным сроком на год.

Суд учел, что обвиняемый признал свою вину в полном объеме и принес извинения еврейской общине Днепра.

В Ужгороде Закарпатской области вандалы сбросили ханукию в реку Уж. Этот случай также признали антисемитским.

Осужденного признали виновным в разжигании национальной вражды и ненависти по ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины и дали год условно.

В Лисичанске Луганской области вандалы не первый раз разрушают установленный там в 2013 году памятник жертвам Холокоста. Два последних случая произошли 4 декабря 2021 года и 18 января 2022 года. В пресс-службе Лисичанской военно-гражданской администрации сначала заявили, что памятник разрушен из-за погодных условий.

Позже в сети появилось видео с места разрушения памятника, характер повреждений которого подтверждал, что на этот раз памятник был разбит.

Представители ОЕОУ подали заявление об открытии уголовного производства по ст.161 (нарушение равноправия граждан) УК Украины в полицию Луганской область. А памятник каждый раз восстанавливают своими силами.

Будут ли наказывать уличных радикалов?

Но перечисленные случаи - это прямые нападения на иудейские священные символы или памятники. В то же время, в законе есть еще одна норма, которая затрагивает очень распространенные антисемитские практики.

Речь о публичном приписывании евреям коллективной ответственности за преступления. Под эту статью могут подпадать украинские националисты, которые постоянно обвиняют лиц еврейской национальности, например, в Голодоморе (ссылаясь на то, что некоторые советские руководители того периода были евреями).

Например, в начале января ультраправые из С14 вышли под посольство Израиля в Украине и потребовали "покаяться за Голодомор". И таких примеров масса, если покопаться в призывах ультраправых групп.

Отметим, что ультраправых не привлекают к ответственности за нарушение уже давно существующего закона "О запрете пропаганды тоталитарных режимов" (коммунизма и нацизма).

Демонстрации свастик, нацистских приветствий и тому подобные вещи стали давно визитной карточкой украинских ультраправых. Однако никакого законодательного надзора за ними здесь не осуществляется.

То есть скорее всего и по новому закону им ничего не будет.