Прихожане греко-католической Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старичи Львовской области устроили вертеп с элементами антисемитизма.

Об этом сообщает глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский в Facebook.

"Вон пейсатые с дороги. Иметь с вами дело – себя не уважать", – играет роль мальчик с посохом в шароварах. Вся "сценка" происходит на фоне икон, дети-прихожане хохочут и веселятся.

Проявления антисемитизма нередки в Украине. Так, осенью в Киеве мужчина пытался разрушить установленную на Крещатике ханукию (светильник, который зажигают в течение восьми дней еврейского праздника Ханука - Ред.).

А весной в Николаеве вандалы нарисовали свастику возле ворот местной синагоги.

Мы также сообщали о том, что 6 февраля в Центре современного искусства Ивано-Франковска в рамках выставки "Прекурсор" демонстрировали картины украинского художника Романа Бончука, на которых в отталкивающем виде были изображены евреи. Однако их сняли из-за жалоб еврейской общины, назвавшей полотна антисемитскими. А сам художник принёс извинения главе еврейской общины города Игорю Перельману.