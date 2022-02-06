В Центре современного искусства Ивано-Франковска в рамках выставки "Прекурсор" демонстрировали картины украинского художника Романа Бончука, на которых в отталкивающем виде были изображены евреи. Однако их сняли из-за жалоб еврейской общины, назвавшей полотна антисемитскими.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ) в своем Telegram-канале.

Община разъяснила, почему заявила об антисемитском характере картин.

"Первая - "Еврей со свиньёй". На второй был изображён монстр в чёрной шляпе, а свиток Торы был представлен на месте мяса в аппарате для шаурмы", - сказано в посте.

После реакции еврейской общины художник снял обе картины с выставки.

В ОЕОУ добавили, что демонстрация работ не была согласована с городской властью.

"Там (в городской администрации - Ред.) выразили сожаление о произошедшем инциденте, извинились и заявили, что выставку закрывают. Ивано-Франковская еврейская община при юридической поддержке Объединённой еврейской общины Украины обратится в правоохранительные органы", - говорится в сообщении ОЕОУ.

Позже в Telegram-канале ОЕОУ дописали в посте информацию о том, что художник принёс извинения главе еврейской общины города Игорю Перельману.

Проявления антисемитизма нередки в Украине. Так, осенью в Киеве мужчина пытался разрушить установленную на Крещатике ханукию.

А весной в Николаеве вандалы нарисовали свастику возле ворот местной синагоги.