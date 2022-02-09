В Украине за прошедший год зафиксировали пятьдесят два случая антисемитизма, это на три случая больше, чем за 2020 год. В Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) заявили, что уровень антисемитизма в стране остается без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба ОЕОУ в своем Тelegram-канале.

В отчете "Антисемитизм в Украине-2021" ОЕОУ описала случаи антисемитизма в Украине за прошлый год и реакцию на них правоохранительных органов. Всего в документе описаны 52 случая. В ОЕОУ заявили, что так как разница с 2020 годом всего три случая, то уровень антисемитизма в Украине остался без изменений.

"В то же время негативной тенденцией можно считать рост количества актов антисемитского вандализма, пик которых пришёлся на момент празднования Хануки — тогда пострадало 6 Ханукий и мемориал в Лисичанске", - сказано в сообщении.

В ОЕОУ напомнили, что впервые за годы по двум инцидентам мужчинам, которые повалили Ханукию, присудили по году условно. Речь идет об инцидентах в Днепре и Ужгороде.

"Следующим этапом со стороны законодательной ветви власти в борьбе с антисемитизмом должно стать окончательное принятие Законопроекта №5110, которым вносится фраза "проявление антисемитизма" в статью 161 Уголовного кодекса Украины, на что ОЕОУ выражает надежду", - сказано в сообщении.

Напомним, в храме Львовской области устроили вертеп с элементами антисемитизма.

Также сообщалось, что в галерее современного искусства Ивано-Франковска выставили антисемитские картины.