Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что должен победить на выборах 2024 года, чтобы "спасти страну".

Эту мысль он высказал на выступлении в американском Корнерстоунском Институте - организации, созданной для отстаивания традиционных американских ценностей.

"Мы должны победить в 2024 году, мы должны вернуть Белый дом", - сказал Трамп.

В июне американская пресса сообщила, что 76-летний Трамп рассматривает возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году.

Вскоре после этого Трамп заявил, что расследующий штурм Капитолия комитет хочет помешать ему баллотироваться в 2024 году. Он обвинил законодателей в распространении выдуманных историй о его причастности к тем событиям, подобных рассказу о том, как он якобы пытался схватить сотрудника секретной службы, отказавшегося везти его в здание конгресса 6 января 2021 года.

В конце лета вокруг экс-президента, который может составить конкуренцию на следующих выборах Байдену, резко накалились страсти: ФБР провела обыски в его имении. "Страна" разбиралась, что ждет США после обысков у Трампа и как это отразится на Украине.

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