"Мы должны вернуть Белый дом". Трамп заявил, что обязан победить на выборах, чтобы "спасти США". Видео
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что должен победить на выборах 2024 года, чтобы "спасти страну".
Эту мысль он высказал на выступлении в американском Корнерстоунском Институте - организации, созданной для отстаивания традиционных американских ценностей.
"Мы должны победить в 2024 году, мы должны вернуть Белый дом", - сказал Трамп.
В июне американская пресса сообщила, что 76-летний Трамп рассматривает возможность своего участия в выборах главы государства в 2024 году.
Вскоре после этого Трамп заявил, что расследующий штурм Капитолия комитет хочет помешать ему баллотироваться в 2024 году. Он обвинил законодателей в распространении выдуманных историй о его причастности к тем событиям, подобных рассказу о том, как он якобы пытался схватить сотрудника секретной службы, отказавшегося везти его в здание конгресса 6 января 2021 года.
В конце лета вокруг экс-президента, который может составить конкуренцию на следующих выборах Байдену, резко накалились страсти: ФБР провела обыски в его имении. "Страна" разбиралась, что ждет США после обысков у Трампа и как это отразится на Украине.
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