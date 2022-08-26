Президент США Джо Байден резко раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа в Республиканской партии. По словам Байдена, программа республиканцев, поддерживающих Трампа, приближается к полуфашизму.

Как пишет "Голос Америки", такое определение глава Белого дома дал в четверг на мероприятии Национального комитета Демократической партии, которое было организовано в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс в средней школе в округе Монтгомери, в пригороде Вашингтона.

Президент, который в ближайшее время посетит несколько штатов на Восточном и Западном побережьях, надеется оказать поддержку кандидатам от Демократической партии и помешать республиканцам взять под свой контроль Конгресс.

Выступая на митинге, Байден подчеркнул разницу в программах демократов и республиканцев, отметив, что у избирателей на предстоящих промежуточных выборах будет возможность сделать свой выбор.

"Сейчас мы наблюдаем либо начало, либо похоронный звон по экстремальной программе MAGA. И это не только Трамп. Это – целая философия, похожая на полуфашизм, - сказал Байден, имея в виду лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA).

Президент также подчеркнул свое лидерство в построении единства НАТО против вторжения России в Украину и восстановлении сотрудничества с союзниками после президентства Трампа.

"Я недооценил, какой ущерб репутации Америки в мире нанесли предыдущие четыре года", - сказал Байден.

Республиканцы надеются на победу на выборах в ноябре. Демократы обладают незначительным большинством в Палате представителей, в то время как места в Сенате разделены поровну.

Напомним, недавно агенты ФБР провели обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа.

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