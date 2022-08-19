Американский суд согласился частично обнародовать основания для решения об обыске имения бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий судьи Брюса Рейнхарта.

Рейнхарт лично много раз ознакомился с текстом документа и решил, что некоторые его части могут быть представлены общественности.

По данным издания, сторону государственного обвинителя, противящуюся рассекречиванию, представлял глава контрразведывательного отдела Министерства юстиции США, что нетипично, поскольку это подразделение предназначено исключительно для расследования уголовных дел, связанных с утечкой правительственных секретов особой важности, и обычно не появляется в судах.

Помимо этого, авторы публикации подчеркнули, что Рейнхарта, подписавшего и сам ордер на обыск, не миновала волна угроз со стороны приверженцев Трампа, причем некоторые из угроз носили антисемитский характер. А один из предполагаемых сторонников Трампа написал, что видит "веревку на его шее".

Как писала "Страна", Министерство юстиции США заявило 15 августа, что выступает против раскрытия письменных показаний под присягой, которые прокуратура использовала для получения разрешения федерального судьи на обыск дома Трампа.

Также мы сообщали, что после обысков у Трампа больше половины американцев назвали ФБР личным гестапо Байдена.