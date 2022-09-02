Экстремизм Дональда Трампа и его сторонников "подрывает основы американской демократии". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с программной речью в Филадельфии.

"Слишком многое из того, что происходит сегодня в нашей стране, ненормально. Дональд Трамп и республиканцы, поддерживающие его призыв "Сделать Америку снова великой", представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики", - заявил Байден.

Отметим, что эта поездка для президента США - первая в рамках стартовавшей кампании за промежуточные выборы в Конгресс.

Ранее Байден назвал идеологию сторонников Трампа с лозунгом "Сделаем Америку снова великой" полуфашизмом.

Как писала "Страна", в Штатах зарегистрировали движение в поддержку второго срока Байдена. Движение, с помощью которого Байден будет собирать средства на свою кампанию и вести агитацию в поддержку своего выдвижения на второй срок, получило название "Biden for President".

Ранее Байден подтвердил выделение $3 млрд военной помощи Украине, которые пойдут на ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Кроме того, мы сообщали, что, по данным New York Post, Джо Байден отдыхает больше всех предыдущих президентов США в XXI веке.