Движение в поддержку президента США Джо Байдена подало заявку на участие в предвыборной гонке за президентское кресло в 2024 году.

Об этом сообщает Федеральная избирательная комиссия США.

Движение, с помощью которого Байден будет собирать средства на свою кампанию и вести агитацию в поддержку своего выдвижения на второй срок, получило название "Biden for President".

Обращение с просьбой зарегистрировать движение "Biden for President" заполнено 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Сам американский лидер неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал кандидатуру.

Ранее президент США Джо Байден резко раскритиковал сторонников своего предшественника Дональда Трампа в Республиканской партии. По словам Байдена, программа республиканцев, поддерживающих Трампа, приближается к полуфашизму.

Помимо этого, недавно Bloomberg со ссылкой на окружение американского лидера писал, что президент США Джо Байден объявит об участии в следующих выборах после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября.

При этом опросы показывают, что американцы не хотят видеть ни Трампа, ни Байдена кандидатами на следующих выборах. 70% опрошенных заявили, что Байдену не следует баллотироваться на второй срок. 45% назвали Байдена плохим президентом, а 30% сказали, что он слишком стар. Четверть людей сказали, что пора что-то менять.