Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору Кэролин Малони (Демократическая партия) заявила, что президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Об этом Малони сообщила в интервью для колонки The New York Times 1 августа, оно было опубликовано 13 августа.

"Не под запись, он не будет баллотироваться", - заявила она, отвечая на вопрос, нужно ли Байдену снова участвовать в выборах.

Когда ее спросили, что она хотела бы сказать под запись, она ответила: "Под запись? Нет, он не должен снова выдвигаться".

Как писала "Страна", в Белом доме заявили о намерении действующего президента переизбираться в 2024 году. В случае переизбрания Джо Байдену в начале второго срока будет 82 года.

Впрочем, The New York Times посвятило целый материал тому, почему Байдену не нужно баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

В настоящее время он проводит отпуск вместе со своей семьей - с женой, сыном Хантером и внуком Бо. Они отдыхают на острове в особняке, который принадлежит вдове спонсора Демократической партии.