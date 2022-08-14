В конгрессе заявили, что Байден не должен переизбираться
Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору Кэролин Малони (Демократическая партия) заявила, что президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Об этом Малони сообщила в интервью для колонки The New York Times 1 августа, оно было опубликовано 13 августа.
"Не под запись, он не будет баллотироваться", - заявила она, отвечая на вопрос, нужно ли Байдену снова участвовать в выборах.
Когда ее спросили, что она хотела бы сказать под запись, она ответила: "Под запись? Нет, он не должен снова выдвигаться".
Как писала "Страна", в Белом доме заявили о намерении действующего президента переизбираться в 2024 году. В случае переизбрания Джо Байдену в начале второго срока будет 82 года.
Впрочем, The New York Times посвятило целый материал тому, почему Байдену не нужно баллотироваться на пост президента США в 2024 году.
В настоящее время он проводит отпуск вместе со своей семьей - с женой, сыном Хантером и внуком Бо. Они отдыхают на острове в особняке, который принадлежит вдове спонсора Демократической партии.