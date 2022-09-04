Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге Save America (Спасём Америку!) в штате Пенсильвания, процитировал основателя СССР Владимира Ленина и сменившего его Иосифа Сталина.

"Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда", - заявил Трамп, не называя ни имени, ни фамилии советского лидера.

Трамп не стал дразнить своих избирателей упоминаниями коммунистических политиков, но он дословно воспроизвел именно его цитату.

"Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса!", - так якобы звучала эта фраза в оригинале.

До сих пор точно неизвестно, когда и где Ленин мог её произнести, но западные медиа приписывают её чаще всего именно ему.



"Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это - замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти", самая похожая цитата в Полном собрании сочинений Владимира Ленина.

Несмотря на то, что не назвал цитируемого, он решил обсудить свои предпочтения в произношении фамилии Ленина.

Он заявил, что ее стоит произносить с ударением на букву "и".

"Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится", - считает политик.

Сокращенную цитату часто приписывают другому советскому руководителю - Иосифу Сталину, который мог цитировать своего предшественника без всякой ссылки.

Впервые эта фраза появилась в воспоминаниях советского перебежчика, бывшего помощника Сталина по делам Политбюро Бориса Бажанова, который вряд ли может быть объективным.

Будучи "личным секретарем" советского вождя, Бажанов мог быть свидетелем обсуждений и разговоров, которые не записывались официально. В Париже он опубликовал книгу "Воспоминания бывшего секретаря Сталина", где и появились слова про подсчет голосов на выборах.

Сталин якобы сказал так на заседании Политбюро в декабре 1923 года, когда обсуждалось голосование в местных партийных ячейках об отношении к троцкизму.

По другим источникам, фраза была якобы произнесена Сталиным на XVII съезде ВКП(б) в 1934 году в контексте обсуждения выборов генсека компартии.

Постепенно из западных медиа эта цитата перекочевала и в отечественные издания.

Ни Трамп, ни действующий президент США Джо Байден официально не объявляли, что собираются баллотироваться в президенты США на следующих выборах в 2024 году, продолжая держать интригу.

Ранее "Страна" сообщала, что резко похудевший Майк Помпео может принять участие в выборах президента США 2024 года, а также о том, что Трамп намекнул, что собирается принять участие в выборах президента США.