Федеральное бюро расследований (ФБР) обнаружило более 11 000 правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в поместье бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде, а также 48 пустых папок с пометкой "секретно".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на судебные протоколы, которые были обнародованы в пятницу, 2 сентября, окружным судьей США Эйлин Кэннон в Уэст-Палм-Бич.

Издание сообщает, что бывший генеральный прокурор США Уильям Барр, назначенный Трампом, заявил, что не видит "законной причины" для того, чтобы у американского экс-президента хранились документы в его имении во Флориде, если они были засекречены.

"Честно говоря, я скептически отношусь к этому утверждению Трампа о том, что "я все рассекретил". Потому что, честно говоря, я думаю, что это крайне маловероятно, а во-вторых, если бы он как бы стоял над десятками коробок, толком не зная, что в них, и говорил: "Настоящим я рассекречиваю все, что здесь находится", это было бы таким злоупотреблением, демонстрацией такого безрассудства, что это почти хуже, чем взять документы", - добавил Барр.

Один из опубликованных отчетов содержит немного больше подробностей о 33 коробках и других предметах, которые ФБР обнаружило в поместье Трампа в рамках продолжающегося уголовного расследования по факту нарушения протокола хранения секретных документов. Так, отмечается, что такие документы иногда смешивались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки. Также были обнаружены подарки и предметы одежды.

Из более чем 11 000 правительственных записей и фотографий 18 были помечены как "совершенно секретно", 54 - как "секретно" и 31 - как "конфиденциально", согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации. Также было 90 пустых папок, 48 из которых имели пометку "засекречено", а в других указывалось, что их следует вернуть секретарю штаба/военному помощнику. Непонятно, почему папки были пусты и могли ли отсутствовать какие-либо записи.

Еще в одном документе по делу об обыске, трехстраничном отчете Министерства юстиции, суду сообщается о статусе проверки следственной группой изъятых материалов. В этом документе от 30 августа говорится, что следователи завершили предварительную проверку изъятых материалов и продолжат расследование, а также опросят других свидетелей.

Министерство юстиции ранее заявило в судебных документах, что у него есть доказательства того, что секретные документы были преднамеренно скрыты от ФБР, когда оно пыталось забрать их из дома Трампа в июне.

Напомним, в начале августа прошел обыск в поместье Мар-а-Лаго бывшего президента США Дональда Трампа. Его провели на основании информации, которую предоставил тайный осведомитель Федерального бюро расследования.

При этом Трамп заявил, что агенты ФБР могли подкинуть улики во время обысков в его имении. По словам Трампа, во время обыска сотрудники ФБР запретили снимать их действия на видео, а также находиться в одних помещениях с ними.

Ранее мы писали, что после обысков у Трампа больше половины американцев назвали ФБР личным гестапо действующего презилента США Джо Байдена.